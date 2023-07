Balogun il prediletto dell’Inter ma altri nomi guadagnano campo! – SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ivalutati dall'Inter per l'attacco continuano ad essere tanti. Quello più apprezzato è, ma anchesembrano avere possibilità. POSSIBILITÀ – Continua la cacciaal profilo ideale per l'attacco. Marco Barzaghi, intervenuto su SportMediaset, spiega la situazione: «Per l'attacco il preferito di Piero Ausilio è Folarin. L'offerta che l'Inter mette sul piatto è la stessa che era prevista per Romelu Lukaku: 35 +5 milioni di euro. Sullo sfondo Beto Betuncal e Gianluca Scamacca, che guadagna qualche possibilità in più. Più defilato, invece, Alvaro Morata».