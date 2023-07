Avvocato Luigi Bondani | “Violenza sulle donne | gli uomini accusati ingiustamente possono difendersi agendo in anticipo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il consiglio è di rivolgersi ad un legale per raccogliere prove dell’inganno che la partner sta costruendo La Spezia, 27 luglio 2023 – La legge che tutela levittime dio di maltrattamenti è particolarmente severa, come è giusto che sia, e negli ultimi anni lo è diventata ancora di più. Il fenomeno delle violenze, infatti, è in crescita e, considerata anche la difficoltà che le vittime incontrano nel raccontare quanto gli è accaduto e quindi nel denunciare è corretto che le misure scattino quanto prima. Come previsto dal cosiddetto ‘Codice rosso’. “Si tratta di leggi che evidentemente puntano non solo a tutelare le, ma anche a proteggerle e di conseguenza sono a loro maggiore tutela. Il che è corretto, a meno che “la persona accusata di aver commessonon sia in realtà stata incastrata e ...