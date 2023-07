Autovelox “troppo” efficienti? Quando gli enti devono fare dietrofront

(Di giovedì 27 luglio 2023) Se l’“bravo”, può diventare un problema. Questo perché, specie per i piccoli Comuni, se le multe per eccesso di velocità elevate con queste macchinette sono troppe, le spese di notifica agli automobilisti possono diventare insostenibili. Insomma, è uno di quei casi in cui, proverbialmente, il gioco non vale la candela. Un esempio lampante è quello di Smirra, una frazione di Cagli, cittadina in provincia di Pesaro/Urbino. Il Resto del Carlino ha riportato questo caso in cui la comandante della polizia municipale, Francesca Catullo, ha fatto sapere che di fatto il rilevatore di velocità ha superato le aspettative: “Pensavamo di toccare quota 108 mila euro annui di incasso dalle sanzioni, Invece in due mesi e mezzo siamo già a 800mila euro di introiti”. Credit: Adobe Direte voi, dov’è il problema? Lo spiega la comandante: “Questo ci ...

