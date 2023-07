Autostrade - Il Telepass evita l' emissione di migliaia di tonnellate di CO2

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'anno scorso, ilha permesso dire l'immisione in atmosfera di oltre 61 miladi anidride carbonica: è quanto emerge da una ricerca condotta dal Sustainability Lab dell'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con l'azienda di telepedaggio del gruppo Mundys. Lo studio stato espressamente finalizzato a quantificare la riduzione di emissioni inquinanti grazie alla presenza di porte dedicate al telepedaggio che permettono ai veicoli di non fermarsi per il ritiro e il pagamento del biglietto autostradale. Criteri e risultati. In particolare, nel 2022 sono stati oltre 367 milioni i chilometri percorsi sulla rete autostradale italiana da mezzi dotati di, per una media di transiti giornalieri pari a circa 2,4 milioni di veicoli e una stima complessiva sull'intero anno di circa 870 ...