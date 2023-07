Autobus | Scandella e Casati | “Investire per scongiurare tagli e disservizi”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 luglio 2023) Bergamo. Monta la polemica dopo gli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale. “Data la situazione attuale, il rischio concreto è che nel prossimo autunno non solo aumentino le tariffe del trasporto pubblico locale, ma che sino corse e servizi del trasporto su gomma, vale a dire i bus urbani ed extraurbani utilizzati anche da moltissimi studenti e lavoratori lombardi. È proprio perquesto pericolo che abbiamo chiesto a Regione Lombardia impegni concreti già in questo assestamento di bilancio. Il trasporto pubblico locale rappresenta una leva di crescita e di sviluppo dei nostri territori, oltre che un fattore importantissimo per la transizione ecologica e di contrasto alla crisi climatica, occorre quindi una politica regionale che investa in questa direzione, cambiando radicalmente rotta – così i consiglieri regionali del PD ...