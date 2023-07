Attilio Romita fatto fuori da Mediaset | “Mi sento francamente offeso | ma a settembre mi sposo”

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’ex mezzo busto del Tg1,, tra i protagonisti della settima edizione del Gf Vip, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, ha manifestato le sue perplessità in merito alle decisioni editoriali dell’azienda. “Abbiamo saputo cheha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello – ha dichiarato– Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma miun po’, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso ...

Attilio Romita e Mimma Fusco convoleranno presto a nozze, testimoni Daniele Dal Moro ed Alfonso Signorini. Nei progetti futuri, come reality dopo il GF Vip solo Pechino Express perché in Mediaset non ...