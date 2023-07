Atteso un weekend da bollino rosso nelle strade

Leggi su agi

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI - In occasione dell'ultimo fine settimana di luglio si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. È quanto evidenzia Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del ministero dell'Interno. In particolare, sono contraddistinte con ille giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio, con possibili criticità già dal pomeriggio di venerdì 28 luglio. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 16.00 e nella giornata festiva di domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Come di consueto, le società e gli enti gestori ...