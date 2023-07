Atp Umago 2023 | Sonego si prende il derby con Cecchinato e avanza ai quarti

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 luglio 2023) Va a Lorenzo, reduce prima di oggi da quattro sconfitte consecutive, iltutto italiano nel secondo turno del torneo Atp di, in Croazia, contro Marco. 6-1 7-6(7) il punteggio finale sulla Laguna, in quello che per il piemontese era l’esordio dopo il bye del primo turno. Il palermitano, invece, era sceso in campo stasera forte della vittoria in due giorni causa pioggia contro il russo Shevchenko. Era il primo incrocio a livello di circuito maggiore tra i due italiani, che invece si erano affrontati in Challenger a Perugia nell’ormai lontano 2016. Aiil torinese se la vedrà contro lo spagnolo Jaume Munar. Il live e la diretta testuale di, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 ...