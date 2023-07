ATP Umago 2023 | avanza Wawrinka | Leheckha per Arnaldi Munar l’avversario di Sonego o Cecchinato

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il programma diè quasi in pari. Dopo la forte pioggia degli ultimi giorni, oggi il torneo croato è riuscito adre nella maniera migliore, e al momento ha sette degli otto componenti dei quarti di finale, l’ultimo uscirà dal derby azzurro tra Lorenzoe Marco. Il numero 1 del tabellone Jiri Lehecka non risente del rinvio della sua partita contro Dominic Thiem e supera l’austriaco, seppur rischiando di dover allungare la contesa al terzo set, e raggiunge Matteonella parte alta del tabellone. Vittoria senza patemi per Stan, che ci mette un set per venire a capo di Federico Coria e far uscire tutto il suo talento, tornando ai quarti dopo cinque mesi di astinenza. Per lui Roberto Carballes Baena, che ha superato il giapponese Taro Daniel a cui ...