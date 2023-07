ATP Amburgo 2023 | Lorenzo Musetti sconfigge Kovalik in rimonta e raggiunge i quarti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Successo inperagli ottavi di finale dell’ATP 500 di(Germania, terra battuta). In seguito alla sospensione per oscurità di ieri sul risultato di 6-3 1-4 (un solo break nel secondo set) in favore dello slovacco Jozef(n.172 del ranking), il tennista italiano (testa di serie n.3) riesce prima a pareggiare i conti e poi, dopo un terzo set molto complicato, si impone con il punteggio finale di 3-6 6-2 6-4. Ora aiil nostro portacolori sfiderà il serbo Laslo Djere (n.57 al mondo). Dopo la ripresa dal risultato di 6-3 1-4 in favore di, lo slovacco tiene subito il turno di battuta, ma subito dopo fa lo stesso anche, che si porta dunque sul 5-2. Con l’ampio vantaggio a sua disposizione l’italiano ...

