Atletica | Patta infortunato | “Spero di recuperare per i Mondiali | anche se è dura”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Annuncia un problema fisico Lorenzoe il rischio di non andare aidia Budapest. La 4×100 sembra falcidiata dalla sfortuna e dagli infortuni.l’Azzurro, campione olimpico a Tokyo, dopo la qualifica gioiosa di Grosseto con Tortu, Ceccarelli e Rigali, deve rinunciare al Torneo iridato. “Gli infortuni fanno parte del gioco, questo lo so bene, ne ho passati tanti e per questo posso dire ormai di avere l’esperienza per prendere ogni stop con filosofia. – lo scrivesulla pagina Instagram – Purtroppo però questa volta è piùdel solito, a pochi giorni da una gara per me importantissima come i Campionati Italiani in cui avrei voluto dire la mia, ma soprattutto a poche settimane dai, dove insieme ai miei compagni siamo riusciti ...