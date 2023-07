Atletica | Europei under 20 Gerusalemme 2023 | convocati 95 azzurri | c’è Furlani

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sono stati95 atleti per gli20 di, in programma dal 7 al 10 agosto. Il vicedirettore tecnico delle squadre nazionali Tonino Andreozzi ha chiamato 52 uomini e 43 donne, tra cui il primatista italiano U20 e recordman europeo U20 del lungo Mattia. Spicca anche la presenza nel lungo di Marta Amani, bronzo dei Mondiali U20 di Cali, e nell’asta di Great Nnachi. Tra i tantini al via anche il lunghista Francesco Inzoli, lo sprinter Eduardo Longobardi, i marciatori Giuseppe Disabato, Diego Giampaolo e Giulia Gabriele, la finalista mondiale U20 dei 400hs Ludovica Cavo, e infine i primatisti italiani U20 indoor Edoardo Stronati (alto), Simone Bertelli (asta), Valentina Vaccari (400). SportFace.

Ora però sono molto concentrata per questi campionati che si svolgeranno dal 7 al 10 agosto

Straordinaria notizia per lo sport grossetano. Dopo gli splendidi risultati agli ultimi Campionati italiani juniores è stato convocato in Nazionale il biancorosso Romeo Monaci che farà parte della squadra