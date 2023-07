Atletica | chi parteciperà ai Campionati Italiani? Jacobs | Tamberi e Iapichino assenti di lusso Spiccano Ceccarelli e Diaz

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) IAssoluti 2023 dileggera andranno in scena a Molfetta (in provincia di Bari) nel weekend del 28-30 luglio. La rassegna tricolore sarà un appuntamento importante di avvicinamento ai Mondiali, in programma a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Quali sono gli azzurri di maggior spicco che si cimenteranno in gara in Puglia?assenze di rilievo come quelle di Marcell, Gianmarco, Larissa, Mattia Furlani, Massimo Stano, Antonella Palmisano. MASCHILE Samuelesarà l’uomo di punta sui 100 metri: il Campione d’Europa dei 60 metri, capace di un doppio 10.13 sui 100 nelle ultime settimane, punterà a un nuovo risultato di spessore passando dal duello con Roberto Rigali, senza ...