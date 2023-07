Assogioca | evento conclusivo dei campi estivi al Giardino degli Scalzi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) In occasione della conclusione delle attività estive Asso.Gio.ca., con la collaborazione dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, domani, venerdì 28 luglio, alle ore 10.30 presso il, in vico Lungo Sant’Agostino6, promuove una mattinata di festa per concludere idal tema “Passa Parola”. Nelle scorse settimane, infatti, oltre mille ragazzi sono stati coinvolti in attività di formazione e di svago nel cuore di Materdei. «Il tema – spiega il presidente di Asso.Gio.Ca., Gianfranco Wurzburger – è stato quello del Passaparola: e abbiamo provato a farlo con i nostri ragazzi, cioè a far passare una parola di gentilezza e di disponibilità. Siamo giunti alla fine dei nostri tantiin cui abbiamo incontrato e ...