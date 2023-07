Associazioni sanità privata | “Per le ‘farmacie dei servizi’ le regole siano pari alle nostre”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Quattro sigle chiedonoistituzioni di 'correggere il tiro' sulle prestazioni offerte nei presidi imponendo gli stessi requisiti previsti per laboratori e ambulatori autorizzati “Le istituzioni competenti ripensino e correggano rapidamente il tiro, imponendo che i locali delle farmacie rispettino requisiti igienico-sanitari, tecnologici e strutturali aldi quelli previsti per le strutture private e autorizzate di diagnostica e specialistica ambulatoriale. L’unico interesse che va tutelato è sempre la salute e il benessere dei cittadini”. E’ la richiesta di 4della– Confapi, Unindustria sezione, Anisap Lazio, Aisi – in meritopossibilità di prestazioni nell’ambito della ‘farmacia dei ...

