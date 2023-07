Assalto a Capitol Hill | Trump verso l’incriminazione

(Di giovedì 27 luglio 2023) I legali dell'ex presidente, a quanto riporta Nbc News, sarebbero stati avvertiti dell'esito dell'indagine sul tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 Donalduna nuova incriminazione. I legali dell’ex presidente, Todd Blanche e John Lauro, che lo assistono nell’ambito dell’indagine sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020, si sono incontrati con il procuratore speciale Jack Smith. Agli avvocati è stato detto che devono aspettarsi un’incriminazione a carico del loro cliente, riporta Nbc News citando due fonti. Lo stessoha annunciato la settimana scorsa di aver ricevuto una lettera che gli notificava che è oggetto di indagine del Grand Jury sulla rivolta del 6 gennaio 2021 e sugli sforzi per ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020. ...

Segno che, molto probabilmente, il magnate sarà incriminato: si tratta, in questo caso, dell'indagine relativa all'Hill del 6 gennaio 2021.Infine, la terza accusa di Trump è anche la più grave, riguardante il suo presunto ruolo nel supportare l'del 6 gennaio 2021 aldi Washington. Sebbene il processo non sia stato ancora ...

