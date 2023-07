Assalto a Capitol Hill | Trump verso l’incriminazione

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Donalduna nuova incriminazione. I legali dell'ex presidente, Todd Blanche e John Lauro, che lo assistono nell'ambito dell'indagine sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020, si sono incontrati con il procuratore speciale Jack Smith. Agli avvocati è stato detto che devono aspettarsi un'incriminazione a carico del loro cliente, riporta Nbc News citando due fonti. Lo stessoha annunciato la settimana scorsa di aver ricevuto una lettera che gli notificava che è oggetto di indagine del Grand Jury sulla rivolta del 6 gennaio 2021 e sugli sforzi per ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

🔊 Ascolta l'articolo I legali dell'ex presidente informati sulle prossime mosse del procuratore speciale Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, potrebbe affrontare una nuova ...

(Adnkronos) – Donald Trump verso una nuova incriminazione. I legali dell'ex presidente, Todd Blanche e John Lauro, che lo assistono nell'ambito dell'indagine sul tentativo di rovesciare il risultato d ...