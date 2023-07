(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’comunica di averilstraordinariocittadine maggiormente percorse dal traffico veicolare per contrastare l’causato in parte dalle polveri stradali sollevate dal rotolamentoruote degli autoveicoli e ridurre il livello di polveri sottili presenti nell’aria. L’intervento fa seguito alla richiesta del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dell’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa, ed interesserà alcune arterie cittadine che, a cadenza periodica, saranno pulite con un servizio che resterà attivo fino agli inizi del mese di settembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Asia, inquinamento atmosferico: avviato il lavaggio delle strade anteprima24.it

Presentato questa mattina il nuovo piano di spazzamento, manuale e meccanizzato, in vigore da lunedì 31 luglio e predisposto da Asia per migliorare la qualità del servizio, la pulizia delle strade e i ...