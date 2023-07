Ascolti tv ieri | flop serie La Signora Volpe Canale 5 | vola Morning News

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Glitv di, mercoledì 26 luglio 2023, hanno visto il trionfo del film su Rai1 contro lainedita in onda su5. Il film Tuesday Club – Il Talismano della Felicità ha registrato un netto di 1.611.000 telespettatori, share 12%; laha registrato un netto di 1.420.000 telespettatori, share 10.5%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai3 doc Nel Secolo Breve 665.000, 4.8% Rai2 Delitti in Paradiso 1.144.000, 8.9% Italia 1 Freedom Summer 826.000, 7.1% Rete 4 Zona Bianca 910.000, 8.7% La7 Atlantide – Il mostro di Firenze 303.000, 2.9% Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 430.000, 3.5% NOVE film Metti la Nonna in Freezer 394.000, 2.9%. IN AGGIORNAMENTO