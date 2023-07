Asciugamani ruvidi e rigidi? Il trucco è anche quando stendi!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 27 luglio 2023) In estate è sicuramente più facile asciugare il bucato all’aperto, ma il caldo forte può seccare e sbiadire i tessuti dei capi. In particolar modo, gliperdono la loro morbidezza e risultanoa contatto con la pelle. Esistono dei metodi efficaci per non far seccare troppo glid’estate. Scopri quali sono e come utilizzarli. Utilizza il bicarbonato: Il bicarbonato di sodio ha una grande capacità sbiancate e svolgeun’azione abrasiva sui capi. In questo modo, i tessuti si ammorbidiscono notevolmente. Ti basterà semplicemente aggiungere due cucchiai di bicarbonato in una bacinella piena d’acqua fredda e lasciare in ammollo gli. Utilizza l’aceto:l’aceto è un ottimo rimedio per far tornare soffici e morbidi i tuoi ...