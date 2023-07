Arriva l’ok | cessione Napoli | è ufficiale

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 luglio 2023) Rudi Garcia ha datoalladell’azzurro: l’affare è già stato chiuso, èto anche l’annuncioIl ritiro dela Dimaro è ormai terminato, con il nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia che ha avuto la possibilità di vedere da vicino i componenti della sua rosa. Il tecnico francese ha valutato ovviamente sia i calciatori della prima squadra, che l’anno scorso hanno trionfato in Serie A conquistando il tricolore dopo trentatré anni, sia i componenti del settore giovanile che erano aggregati alla prima squadra. Ilin ritiro ha disputato anche due amichevoli, prima contro l’Anaune Val di Non e poi contro la SPAL, in cui Garcia ha potuto verificare sul campo anche la condizione di alcuni giocatori. Tra i giocatori presenti in ritiro a Dimaro con la maglia ...