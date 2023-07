Arriva in spiaggia e subito scoppia il caos Lite con gli altri bagnanti | vigili | 200 euro di multa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Momenti tensione ieri a Portonovo, nell’anconetano, per sedare una rissa tra alcuniè dovuta intervenire la polizia locale. Insulti, urla, un circo vero e proprio davanti a decine di persone che volevano solo godersi una giornata di relax. Ci sono volute ore per riportare la situazione alle calma conche hannoto uno deicoinvolti con un’ammenda di 200. Il problema? Un divieto non rispettato che non sarebbe la prima volta essere infranto. >“Perché mi hanno cacciato da tutta Mediaset”. Attilio Romita attacca a testa bassa, spunta una scomoda verità: “Offeso e umiliato” Scrive il Corriere Adriatico infatti come: “Non è il primo episodio che accade nella baia rispetto al mancato rispetto del divieto. Così come a Mezzavalle, dove il divieto è ben posizionato, ma ...