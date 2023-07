Arrestati per avere rubato 4 mln e mezzo di energia per coltivare cannabis | nuovi risvolti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovo capitolo di accuse si aggiunge per le sei persone che il 27 giugno scorso vennero arrestate a Lioni, in provincia di Avellino, per aver impiantato una maxi piantagione diin una zona quasi inaccessibile del monte Terminio. I carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) che condussero le indagini coordinate anche dalla Procura di Avellino hanno accertato che per ventilare, illuminare ed essiccare le quasi 500 piante coltivate i sei indagati si erano collegati illegalmente alle rete elettrica pubblica. A conti fatti, grazie alla collaborazione del personale di Enel, dal luglio del 2018 al luglio del 2023 sono stati ‘rubati’ oltre due milioni edi kwh per un valore di quasi quattro milioni edi euro. Nei loro confronti è scattata la denuncia per ...