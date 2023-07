Arrampicata in lutto | Elisabeth Lardschneider ci ha lasciato a 20 anni | tragico incidente in montagna

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’sportiva è inper la tragica scomparsa di, una promessa del movimento italiano che ha perso la vita precipitando nel vuoto mentre scalava una parete rocciosa nell’impegnativa valle dello Zanskar (India). La 20enne era partita una ventina di giorni fa insieme al fidanzato e ad alcuni amici. L’altoatesina aveva scelto le esigenti montagne del Ladakh per cimentarsi con pareti diverse rispetto a quelle alpine. La FederazioneSportiva Italiana si è stretta intorno alla famiglia della ragazza e il presidente Davide Battistella ha annunciato che durante le gare in programma nel weekend sarà osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. Originaria di Ortisei,aveva partecipato a diverse ...

Una vita spezzata Un tragico incidente ha lasciato l'Italia e il mondo dello sport in: a soli 20 anni, la giovane campionessa dell'Elisabeth Lardschneider ha perso la ...Tanti gli amici inche lo ricordano in un affettuoso ritratto: " Se n'è andato così come ha ... riempiva lo zaino in fretta e partiva per qualche magnifica. Era stato un volontario ...al di Roma. Uno di quelli che ha commosso tutto il personale, a partire dai guardiani. Addio a ... sviluppato in altezza per garantirgli lo spazio e le strutture mecessarie per l'. E ...

Lutto nel mondo federale: addio all'azzura Elisabeth Lardschneider Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Della comitiva fanno parte 7 giovani altoatesini, tutti dell’Avs. Dolore e commozione in val Gardena. Annientati dal dolore genitori e amici, avvisati dal compagno della ragazza ...In lutto la squadra nazionale italiana giovanile di arrampicata sportiva. Elisabeth Lardschneider, climber altoatesina della Val Gardena è morta dopo essere precipitata per 150 ...