Arezzo | scomparso un bambino di 11 anni | ricerche in corso

Si è allontanato da casa ieri alle 15. Aveva con sé un cellulare che al momento risulta spento Un bambino di 11 anni si è allontanato da casa alle 15.00 di ieri, mercoledì 26 luglio, e da allora non ...AGI - Si è allontanato da casa alle 15 di ieri e da allora non ha più fatto rientro. Sono ore di apprensione per i familiari di un bambino di 11 anni, residente in Valdichiana nell'Aretino, che non ha ...... ovviamente, in forza alla storica Petrarca di, poi insegnante all'Itis die dell'Isef di Perugia, quindi fondatore e protagonista della grande storia dei Vigili del Fuoco dicon ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Ad Arezzo si cerca Patrik Tudosie Florinel, bimbo di 11 anni residente nel comune di Civitella in Valdichiana, che risulta scomparso da ieri: intorno ...