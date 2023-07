Arezzo | scomparso un bambino di 11 anni | ricerche in corso

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si è allontanato da casa ieri alle 15. Aveva con sé un cellulare che al momento risulta spento Undi 11si è allontanato da casa alle 15.00 di ieri, mercoledì 26 luglio, e da allora non ha più fatto rientro. Sono in apprensione i familiari residenti in Valdichiana nell’Aretino, che prima hanno avviato lein autonomia, poi non riuscendo a trovare ilhanno avvisato le forze dell’ordine. L’11enne aveva con sé un telefono cellulare che al momento risulta spento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

