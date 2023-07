Appello di 100 scienziati e studiosi ai media italiani | “Spiegate le cause del cambiamento climatico Non si tratta di maltempo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Giornalisti, parlate delledel, e delle sue soluzioni. Omettere queste informazioni condanna le persone al senso di impotenza, proprio nel momento storico in cui è ancora possibile costruire un futuro migliore”. È l’incipit di un accoratoaisottoscritto da 100tra cui il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, Antonello Pasini, Nicola Armaroli, Stefano Caserini, Enrico Giovannini, Luca Mercalli, Telmo Pievani. Troppo spesso su giornali e televisioni si parla di semplice “” invece che di– si legge nell’– e in molti case omettono ledei fenomeni e ...