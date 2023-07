AperiMercato | l' Inter aspetta Sommer | il Milan Cabral e la Juve Kessié I gavettoni dell' estate

(Di giovedì 27 luglio 2023) In un mercato italiano che non decolla, tiene banco la questione portiere per l', mentre il Milan ricerca un attaccante e la Juve un centrocampista muscolare. Le manovrea Serie A

Al flirt del Milan , alla caccia disperata di un numero 9 da alternare al Giroud, si è aggiunto quello dell', vittima dell'ennesimo tradimento da parte di Lukaku , senza tralasciare quello ...Al flirt del Milan , alla caccia disperata di un numero 9 da alternare al Giroud, si è aggiunto quello dell', vittima dell'ennesimo tradimento da parte di Lukaku , senza tralasciare quello ...

AperiMercato: l'Inter aspetta Sommer, il Milan Cabral e la Juve ... ilGiornale.it

In un mercato italiano che non decolla, tiene banco la questione portiere per l'Inter, mentre il Milan ricerca un attaccante e la Juve un centrocampista muscolare. Le manovre della Serie A ...Sotto all'ombrellone impazzano le trattative di mercato, tra sondaggi e colpi di scena, le squadre di Serie A si rinforzano per la nuova stagione ...