Anziani a rischio isolamento ad agosto | i sei consigli per aiutarli a passare l’estate senza soffrire

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Le città che si svuotano, i negozi che abbassano le saracinesche, i circoli ricreativi che chiudono, i parenti che partono per le vacanze, il caldo che si fa soffocante. D’estate glirischiano di trovarsi isolati e in difficoltà, ancora più fragili per il ‘mal d’’ che minaccia soprattutto chi resta a casa. Per aiutare loro, supportanto anche chi se ne prende cura, la Fondazione Don Gnocchi ha stilato 6 raccomandazioni pensate in particolare per chi soffre di malattie neurologiche croniche come la demenza.soli d’estate:contro “il mal d’” E in una Milano dove sono oltre 115mila gli over 80, aumentati del 65% circa dal 2000 a oggi, il Servizio di Psicologia clinica e Neuropsicologia dell’Istituto Palazzolo – Fondazione Don Gnocchi e il suo ambulatorio rimarrà ...