Antonello Di Cerbo | addio all’uomo dalle sfide impossibili

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lo chiamano il Pazzo solo perché non si piega, è un uomo libero e forte, difende le sue idee anche a costo di essere poi perseguitato, punito e combattuto. Il suo motto: “La politica torni ad essere servizio. Unico difetto: E’ un Leale testardo.” Come non condividere queste parole usate per il suo curriculum on line per descrivereDi, 60 anni, il papà della ginnastica artistica salernitana e riferimento di spicco del Terzo Settire. Marito di Carmen Guarino con la quale ha pensato, fondato e realizzato il progetto Rete Solidale, la casa del terzo settore nella quale sono state portate avanti decine di iniziative,Diè stato l’uomo delle battagliee delledifficili. In una città che ancora aspetta il ...