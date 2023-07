Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 27 luglio

Leggi su zon

(Di giovedì 27 luglio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 27Werner suggerisce a Robert di fingere di perdonare Ariane e rimettersi con lei, in modo che la donna gli ceda le sue quote. Robert non ne vuole sapere e anche Comelia è indignata dalla proposta. La tensione tra Henning e Paul si fa sentire anche sul lavoro. Il sommelier rifiuta di seguire le istruzioni impartite dal direttore amministrativo.: Deborah ...