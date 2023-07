Andreoletti prepara la prima uscita e attende notizie dal mercato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI primi progressi, Matteo, si aspetta di vederli domenica prossima, quando il suo Benevento affronterà ladelle quattro amichevoli previste durante il ritiro di Roma. Un test dal basso coefficiente di difficoltà contro l’Olimpius Roma, un modo per smaltire le scorie di unasettimana dizione che procede a ritmo di doppie sedute e per iniziare a mettere in pratica i dettami dell’allenatore bergamasco. Ci vorrà tempo affinché tutti i meccanismi funzionino alla perfezione, ma questo l’ex tecnico della Pro Sesto lo sa bene, tanto da aver ripetuto più e più volte la parola “lavoro” nelle sue uscite pubbliche. La crescita del suo Benevento passerà inevitabilmente da quello che sarà l’impegno settimanale. Componente fondamentale sarà anche un...