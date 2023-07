Andrea Purgatori | tra le cause di morte anche problema cardiopolmonare

Un ' problema cardiopolmonare ' tra le cause della morte di. Si è conclusa in serata al Policlinico di Tor Vergata l'autopsia sul corpo del giornalista di La7, scomparso la scorsa settimana a 71 anni dopo pochi mesi di lotta contro un tumore ...L'Italia dà gli ultimi saluti ad, scomparso la scorsa settimana all'età di 70 anni . Oggi, 27 luglio, dalle 15 alle 19, si tiene la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. Domani, alle ...Ci sarebbe anche un problema cardiopolmonare tra le cause della morte di, il giornalista scomparso una settimana fa a Roma. Ad evidenziarlo è l'autopsia effettuata nell'istituto di medicina legale di Tor Vergata a sul corpo del reporter, al quale era stato ...

L’ultimo addio al giornalista scomparso a Roma: due giorni per rendergli omaggio. Giovedì 27 luglio dalle 15.00 alle 19.00 la camera ardente in Campidoglio, venerdì 28 luglio alle 10.00 i funerali ...I risultati della tac, di prelievi ed altri esami daranno un quadro completo solo tra alcune settimane. Venerdì i funerali a Roma nella Chiesa ...