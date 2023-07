Andrea Purgatori | chiusa la camera ardente Venerdì i funerali

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’Italia dà gli ultimi saluti ad, scomparso la scorsa settimana all’età di 70 anni. Lapresso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, è rimasta aperta oggi dalle 15 alle 19. Davanti un cuore di rose bianche con un angolo rosso, una foto in bianco e nero del giornalista e un cuscino di rose rosse sono state posizionate alla base e sopra il feretro del giornalista. Nella parte riservata alla famiglia si sono riuniti i figli Victoria, Edoardo e Ludovico insieme all'ex moglie del giornalista, Nicole Schmitz, la compagna Erica Dall'Ara e l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor che ha accolto con i famigliari diil feretro. Domani, alle 10, ci saranno invece inella Basilica Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli ...

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'indagine per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Purgatori, avvenuta il 19 luglio 2023 dopo una breve malattia fulminante in una clinica romana.