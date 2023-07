Andrea Purgatori | c' è il risultato dell' autopsia | svelata una delle cause della morte | quando i funerali?

(Di giovedì 27 luglio 2023) Erano attese in queste ore le prime risposte in merito alledi, il giornalista e conduttore deceduto a 70 anni. Secondo quanto riportato da Tgcom24, unasarebbe da ricondurre ad un problema cardiopolmonare. E' quanto reso noto dall'eseguita presso l'istituto di medicina legale di Tor Vergata a Roma., ...

AGI/Vista - "era inesauribile. E a partire dalle battaglie civili fatte insieme da ragazzi fino alle attività più recenti. Non era solo un amico, ma era una persona in battaglia quotidiana per la ...Erano attese in queste ore le prime risposte in merito alle cause della morte di, il giornalista e conduttore deceduto a 70 anni. Secondo quanto riportato da Tgcom24, una delle cause sarebbe da ricondurre ad un problema cardiopolmonare. E' quanto reso noto dall'...Lui già stava malissimo eppure è andato in Senato a intervenire", le parole di Pietro Orlandi, occasione della camera ardente di, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.

