Andrea Purgatori | camera ardente al Campidoglio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il cordoglio di Pietro Orlandi: "Prima un amico, poi il giornalista che tutti conosciamo". Il vicepresidente dellaMulè: "Amico e collega che ha guidato i nostri sogni da giornalisti" Aperta alladi. Ad attendere il feretro i figli, l’ex moglie Nicole Schimtz e l’attuale compagna Erica Dall’Ara, insieme all’assessore alla Cultura del comune di Roma Gotor. “È l’omaggio a un amico, e a un collega che ha guidato i nostri sogni da giornalisti”. A dirlo è il vicepresidente dellae deputato di Forza Italia Giorgio Mulè all’uscita del. “È stata una guida, per la sua caparbietà – sottolinea Mulè -. È stato un esempio per chi vuole fare questo lavoro, non nel cercare tesi precostituite ma ...