Andrè Onana | esordio da incubo | una rovinosa papera E all' Inter | Video

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo l'addio all', per Andrési è aperta l'avventura con il Manchester United. A Houston, nell'amichevole della tournée statunitense, lo United ha perso 2-0 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che nel primo impegno aveva superato per 3-2 il Milan di Stefano Pioli. L'estremo difensore camerunese exha una parte di responsabilità sulla prima rete coi Blancos di Bellingham, lanciato sul filo del fuorigioco. Incerto se restare in porta o uscire,alla fine ha deciso di provare a chiudere lo specchio all'ex Borussia Dortmund, spingendosi sin quasi al limite. Ma l'attaccante inglese lo ha scavalcato con un bel pallonetto. United-Real,promosso da Ten Hag e dal quotidiano di Manchester Andre si è riscattato al 24' con una bella respinta in tuffo sul sinistro ...