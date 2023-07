Ancora incendi in Italia | roghi in Puglia e in Sardegna

(Di giovedì 27 luglio 2023) commenta Continuano a divampare gliin. In Salento (), a Marina di Corsano, dieci ettari di macchia mediterranea sulla costa sono già andati in fumo e le fiamme avanzano verso l'...

commenta Continuano a divampare gliin Italia. In Salento (Puglia), a Marina di Corsano, dieci ettari di macchia mediterranea sulla costa sono già andati in fumo e le fiamme avanzano verso l'interno. I vigili del fuoco sono al ...L'ultimo bollettino dell'Arpa: nessun allarme diossina per la popolazione.13 roghi attivi in tutta la regione: sei solo nel messinese "Relativamente ai valori della diossina nell'atmosfera, questi vengono elaborati dopo 72 ore ma al momento non risulta esserci ...Mentre prosegue l'emergenza in Grecia e Francia Roma , 27. Rimangono molteplici i fronti dell'emergenzain Europa. In Italia, divisa in due da roghi e maltempo, sonoaperti i focolai in Sicilia, dove si stimano 60 milioni di euro di danni. A Palermo, diverse famiglie sono rimaste senza ...

