Ancora guai per Massimo Ferrero L’ex presidente della Sampdoria è indagato nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze

(Di giovedì 27 luglio 2023)pere per il suo ex club, la. Sono in corso perquisizioni nella sedesquadra di Genova da parte dei militari del nucleo di Polizia Economico-FinanziariaGuardia di Finanza. L’operazione parte su mandato del procuratore di Genova, Nicola Piacente, e riguarda “l’esposizione in bilancio di fatti non veritieri, nonché forme illegali di fatturazione e di acquisizione e utilizzo di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica”. Si tratta di fatti riconducibili alla vecchia proprietà, quella diappunto, e non a quella nuova. Il procuratore ha emesso un provvedimento “di perquisizione locale e sequestro, presso la sede, a Genova, finalizzata al sequestro ...

...una volta si esibisce come fiore all'occhiello la difesa dura e pura del copyright , questione trattata nella legge appena approvata dalle Camere come un'emergenza terroristica.alla ...Tutti idi Kevin Spacey, a processo per molestie - guarda ELTON JOHN TRA I TESTIMONI - I ...prima, nel 2019, i giudici del Massachusetts lo avevano assolto dalle accuse di presunte molestie ...Vedremo suo figlio ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 "Ètroppo presto per dirlo. Le ... Ifisici di Jacobs. "So come si sente, ma sono cose che succedono. Gli auguro una pronta ...

Solofra, ancora guai per la "Fabrizio Guarino": dovrà risarcire l'ex direttrice AvellinoToday

PADOVA - Un commissario capo della polizia Scientifica, con la complicità di un cardiologo, si sarebbe finto malato per non andare a lavorare. L’accusa, mossa dal pubblico ...L'episodio è avvenuto venerdì 21 luglio in via Fossona a Cervarese Santa Croce. Nei guai è finito un quarantenne del posto incastrato dall'occhio attento di alcuni clienti di un bar che hanno messo i ...