Analisi sentimento social TP | sì a Patrick Zaki cittadino italiano

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 27 luglio 2023)TP: sì aUna bella notizia come quella della liberazione di– tenuto in custodia cautelare per 22 mesi dopo 18 rinvii – ha aperto una fronte di discussione che ha polarizzato l’opinione pubblica. Concedere o no la cittadinanza italiana all’egiziano? Per la sua liberazione, l’Italia è stata in prima linea. In questo, gli ultimi governi hanno mostrato sensibilità nel portare avanti questa causa. Ora, lo studente dell’Università di Bologna potrebbe ricevere la cittadinanza italiana. Questo, però, ha provocato una spaccatura, legata probabilmente alla mancata accettazione da parte didi accettare il volo di Stato per ...