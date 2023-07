Amichevoli estive | Inter-Al Nassr | orario e dove vederla in tv

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi con le2023. Oggi 27 luglio l’affronta l’Alallo Yanmar Stadium Nagai di Osaka. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport a partire dalle 12.15. Si tratta della prima amichevole estiva dei nerazzurri nella tournée in Giappone che vede avversario l’Aldi Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. La squadra di Inzaghi si sposterà poi a Tokyo,il 1 agosto sfiderà il Paris Saint Germain al National Stadium della capitale giapponese. Dueprestigiose man mano che ci si avvicina alla prima giornata di Serie A,l’il 19 agosto sfiderà a San Siro il Monza. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI ...

Tutto pronto per una giornata diper i club di Serie A 2023/2024. Alle 12:30 è in programma il match tra l'Inter e l'Al Nassr dell'ex Marcelo Brozovic. Un'occasione per testare il livello e la condizione di Lautaro ......{"timestamp":"2023 - 07 - 27T08:55:00.424Z","timestampUtcIt":"2023 - 07 - 27 10:55:00+0200","altBackground":false,"content":" IL QUADRO CON TUTTE LEDELLE 20 DI A ","postId":"...Nuovo appuntamento oggi con le2023. Oggi 27 luglio l'Inter affronta l'Al Nassr allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport a partire dalle 12.15. Si tratta della ...Il calendario delle amichevoli estive del Milan nel precampionato 2023: data delle partite, contro chi gioca e dove poter vedere i match in diretta tv e streaming.(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi con le amichevoli estive 2023. Oggi 27 luglio l’Inter affronta l’Al Nassr allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Spo ...