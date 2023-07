Amichevoli estive | Inter-Al Nassr | formazioni ufficiali

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) –in campo oggi ad Osaka contro l’Al. I nerazzurri schierano nell’undici titolare i nuovi acquisti Bisseck e Frattesi. In attacco, Inzaghi utilizza Correa insieme a Lautaro. In porta Stankovic: l’ancora deve colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Onana al Manchester United. Nell’Al, l’ex Brozovic guida il centrocampo. In attacco, Cristiano Ronaldo. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport a partire dalle 12.15. Ecco ledelle due squadre: AL-(4-2-3-1) – 44 Alaqidi; 2 Al Ghannam, 78 Lajami, 3 Madu, 15 Telles; 6 Fofana, 77 Brozovic; 94 Talisca, 11 Al Ghannam, 29 Ghareeb; 7 Ronaldo. A disposizione: 1 Bukhari, 33 Abdullah Ali, 4 Al Fatil, 5 Al Amri, 8 Al Sulayhim, 12 Boushal, 13 Konan, 14 ...

...{"timestamp":"2023 - 07 - 27T08:55:00.424Z","timestampUtcIt":"2023 - 07 - 27 10:55:00+0200","altBackground":false,"content":" IL QUADRO CON TUTTE LEDELLE 20 DI A ","postId":"...Nuovo appuntamento oggi con le2023. Oggi 27 luglio l'Inter affronta l'Al Nassr allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport a partire dalle 12.15. Si tratta della ...Inter e Al Nassr si sfideranno in Giappone nella prima delle duenel Sol Levante che aspettano i nerazzurri. Il calcio d'inizio è in programma per le 12:20 ore italiane. Brozovic ritrova subito i suoi ex compagni dopo l'addio in questa sessione di ...

Amichevoli estive, Inter-Al Nassr: orario e dove vederla in tv Adnkronos

Prime indicazioni da parte di Dazn: ecco la programmazione dei match in Serie A e dove vedere le partite. Mercato, trattative, squadre da completare ma anche una indicazione che fa riflettere i club.(Adnkronos) - Inter in campo oggi ad Osaka contro l'Al Nassr. I nerazzurri schierano nell'undici titolare i nuovi acquisti Bisseck e Frattesi. In attacco, Inzaghi utilizza Correa insieme a Lautaro. In ...