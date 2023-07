Amichevoli estive 2023 | l’Arsenal batte il Barcellona | primo gol di Bellingham con il Real Madrid

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nella notte si sono giocate diversedi prestigio. Arriva ilgol dicon la maglia delnella sfida vinta 2-0 contro il Manchester United. L’inglese sblocca l’incontro al 6? e Joselu chiude i conti all’89’. Vince 5-3contro iltempo che si chiude sul 2-2 con i blaugrana in vantaggio due volte, al 7? e al 34? con Raphinha, e ripreso due volte, Saka al 13? e Havertz al 43?. Nella ripresa la decide Trossard con una doppietta tra il 56? e il 70?. Ferran Torres prova ad accorciare all 88?, ma Fabio Vieira segna due minuti dopo il 5-3 finale. In campo anche Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan gioca tutti e 90 i minuti nell’1-1 del suo Newcastle contro il Chelsea. Succede tutto nella ...

Nuovo appuntamento oggi con le2023. Oggi 27 luglio l'Inter affronta l'Al Nassr allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport a partire dalle 12.15. Si tratta della ...Oggiper sette squadre di Serie A. L'Atalanta impegnata a Zingonia contro la Pro Vercelli, la Lazio in campo ad Auronzo contro gli sloveni dell'NK Bravo, per il Lecce test a Folgaria contro il ...Il match in programma oggi alle 18 ad Auronzo di Cadore La Lazio incontra gli sloveni dell'NK Bravo nell'amichevole estiva in programma oggi alle 18 ad Auronzo di Cadore. Il match si disputa allo ...

I risultati delle amichevoli estive del 26 luglio Sky Sport

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi con le amichevoli estive 2023. Oggi 27 luglio l’Inter affronta l’Al Nassr allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Spo ...RIETI - Astrea e W3 Maccarese, entrambe squadre di Eccellenza, saranno le prime avversarie estive del Rieti di Fabrizio Ferazzoli ... 1936 comunica che sono state formalizzate le prime due amichevoli ...