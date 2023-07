Amichevoli calcio oggi 27 luglio | quali squadre di Serie A giocano? Calendario | programma | orari | tv

(Di giovedì 27 luglio 2023) Solamente duein, giovedì 27, per quanto riguarda leche prenderanno parte alla prossimaA 2023-2024, ma entrambe dal notevole valore specifico. Le formazioni iniziano ad alzare i giri del proprio motore dopo le prime settimane di allenamento e le prime sgambate, per cuipotremo assistere a due partite di sicuro interesse. Inizieremo alle ore 12.15 italiane con l’attesissima sfida tra l’Inter e l’Al-Nassr. Il match, che si giocherà allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka (Giappone) metterà di fronte i nerazzurri di mister Simone Inzaghi contro la squadra saudita, nella quale come ben sappiamo milita Cristiano Ronaldo e che, negli ultimi giorni, ha inserito in rosa anche l’ex di turno Marcelo Brozovic. Alle ore 17.00, poi, ...

Pesante sconfitta della Fiorentina stasera a Belgrado contro la Stella Rossa: la squadra viola è uscita dal Marakàna con cinque gol subiti, tutti nel primo tempo, dopo appena 27 minuti. E' stato ...Non è finita, perché al 27 Kangwa conquista undi rigore ed è lui stesso a trasformarlo per ... Un segnale d'allarme per i viola, che nei prossimi impegnidovranno vedersela contro ...... formazione che milita nel massimo campionato portoghese;di inizio previsto per le ore 21. ... i giallorossi sono in ritiro ad Algarve e disputeranno alcunein terra portoghese. Il 6 ...

Roma-Braga, le probabili formazioni e dove vedere l'amichevole RomaToday

Erano ben 7 le squadre di Serie A impegnate in amichevoli nella giornata odierna. Non sono mancati risultati ampi per Atalanta, Lecce e Cagliari. La Lazio vince 2-0 contro l'NK Bravo, mentre la Roma p ...Si chiude con una vittoria il primo dei tre test amichevoli dei sardi nel ritiro in Valle d'Aosta. Infortunio per il croato, costretto ad uscire dal campo ...