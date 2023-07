(Di giovedì 27 luglio 2023): trama, cast e streaming delsu Sky Cinemaè ilin onda questa sera, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Una pellicola del 2021 diretta da RJ Collins. Di seguito la trama e il cast. Trama Il gangstero Erik Vasquez progetta di diventare il più grande narcotrafficante nel sottobosco messicano, ma finirà per farsi nemici su ogni versante. Non soltanto si attrarrà l’ostilità degli altri capi dei cartelli criminali ma anche l’antipatia dei suoi stessi alleati, mentre nel frattempo il matrimonio con la moglie Gloria, che aspetta un bambino da lui, sta andando a rotoli davanti ai suoi occhi. Quando cerca di guadagnarsi rispetto e chiede un incarico del valore di due milioni di dollari, la situazione ...

... "God Save the King" ) in quello di Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (i film di "","Mayans M. ... Nel cast anche Belissa Escobedo ( "Horror Stories", "Hocus Pocus 2" ) nel ruolo della ...FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV, ore 21:15 su Sky Cinema Uno Danny Trejo in un thriller ispirato a una storia vera. Dopo un tradimento, un signore della droga cerca vendetta. ...Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMADanny Trejo e Maurice Compte nel thriller ispirato al narcotrafficante 'La Barbie'. Tradito da ...

American Sicario: tutto quello che c’è da sapere sul film TPI

American Sicario: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema Uno in onda questa sera, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 21.15 ...In prima serata su Rai Movie in onda "Sicario": ecco la trama del film con protagonisti Josh Brolin, Emily Blunt e Benicio Del Toro.