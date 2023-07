Amburgo-Schalke 04 venerdì 28 luglio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 27 luglio 2023)04 sono le due principali favorite nella lotta per il ritorno nella massima serie e faranno anche da apripista per tutte le altre. Scendono in campo tredici titoli tedeschi, anche se datati, specie per quanto riguarda Die Knappen, ma anche una Coppa dei Campioni, una Coppa UEFA e una Coppa delle Coppe. InfoBetting: Scommesse Sportive e