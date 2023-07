Altri tre incidenti sul lavoro in poche ore in Italia

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI - Giornata nera inper quanto riguarda glisul. Tre persone hanno perso la vita in tre diversi sinistri a Udine, nel Crotonese e nel Pescarese. Si ribalta un trattore nel Pescarese Un uomo di 61 anni, residente a Rosciano, è morto schiacciato da un trattore che si è ribaltato. L'incidente è avvenuto verso le 14 a Nocciano. Secondo le prime informazioni, era alla guida di un trattore per eseguire alcuni lavori di sbancamento terra quando, nel fare una salita ripida, ha perso il controllo del mezzo. Il trattore si e' ribaltato schiacciandolo. Lanciato l'allarme, sul posto è arrivato il 118, intervenuto anche con l'elisoccorso ma i medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Indagano i carabinieri della Compagnia di Penne e della Stazione di Catignano. Un volo fatale di 5 metri a Udine Un ...

Petrucci chiude il poker Ducati nella top - 10 Detto di Andrea Locatelli ottimo terzo nella classifica del mondiale , ci sonoitaliani in top - 10 , tutti su Ducati. A Imola secondo posto ...Le dichiarazioni choc dell'ex 007: "Usa in possesso di astronavi aliene"gli ex militari ... messo sotto pressione dalle domande, ha poi chiarito che quanto riferito gli era stato detto da...

Non solo Kilman e Danso: gli altri tre difensori che stuzzicano ADL Tutto Napoli

Traffico di stupefacenti tra l'Umbria e le Marche scoperto dai carabinieri. Sequestrati oltre due chili di hashish ...Trevisan sconfitta ad Amburgo dalla giovane Noha Akugue. Non è mancato un momento di tensione per una pallinata della giocatrice tedesca ...