L'aeronautica ucraina ha detto che durante l'attacco sono stati lanciati duee che non è stata in grado di abbatterli, ma che le difese aeree hanno abbattuto otto droni che la Russia ha ...Non è chiaro seabbiano raggiunto gli obiettivi. Nel pomeriggio le forze aeree avevano ... Ucraina, nuova pioggia disu Odessa, distrutta la cattedrale della Trasfigurazione Gli attacchi ......38 Kiev: abbattuti 36da crociera russi La difesa aerea ucraina ha abbattuto 36da ... Pensiamo 'alle tante vittime alla corsa al riarmo che toglie energie adsettori' e 'richiede ...

Altri missili russi su Odessa: nel mirino ancora le infrastrutture per l’esportazione del grano Globalist.it

La strategia della fame continua: le forze russe hanno colpito le infrastrutture portuali nella regione ucraina di Odessa con un attacco missilistico notturno, uccidendo una guardia di sicurezza e dan ...Dopo una settimana di attacchi su Odessa l'aggressione russa sta interessando l'intero territorio ucraino. L'aeronautica ha fatto sapere di aver abbattuto 36 missili, mentre la controffensiva nell'est ...