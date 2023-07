Altra vittoria di Renzi sui magistrati di Firenze | Non potevano farlo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Una decisione che farà discutere. Che riproporrà uno scontro iniziato trenta anni fa, con Tangentopoli e mai realmente concluso. Una diatriba, quella tra politica e magistratura, che rischia di incendiare il prossimo autunno. È unaroboante, quella ottenuta da Matteo. La Corte Costituzionale ha infatti accolto il ricorso del nativo di Rignano in merito all'inchiesta sulla Fondazione Open: “Il comportamento dei pm fiorentini è stato incostituzionale, perché i messaggi incriminati sono corrispondenza”. Nello specifico, la Procura dinon avrebbe potuto acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, i messaggi di posta elettronica e whatsapp del leader di Italia Viva. "Avevo fortemente voluto che la vicenda finisse in Corte, non per il processo ma per un punto di principio e di diritto - ha scritto, sulla ...

CASTELNUOVO SCRIVIA - Dopo ladell'Europeo Under 19 con la Nazionale Italiana arriva un'grande soddisfazione per giovane calciatore di Castelnuovo Scrivia Nicolò Turco. Questo giovedì, infatti, è stato ...... dove più che dei rivali per la lotta alladi tappa o per la conquista della maglia gialla ... pensando poi che nella penultima tappa ci sarebbe stata un'cronometro amica (52 km) fatta su ...Dominio Fiamme oro nel fioretto femminile, con Alice Volpi che è la nuova campionessa del mondo grazie allaper 15 - 10 ottenuta in finale contro l'azzurra Arianna Errigo. Per la ...

Hockey prato, Europei II 2023: altra vittoria per l'Italia, Scozia sconfitta 3-2 OA Sport

Nell’ultimo GP prima della pausa estiva, l’olandese della Red Bull punta all’ottava vittoria consecutiva ... mi piace - ha detto in conferenza stampa Norris - Ma questa è un’altra gara che ci ...Fedez, molto spesso, pubblica delle storie Instagram in compagnia dei suoi bambini Leone e Vittoria e così, ha fatto anche negli ultimi video postati sul ...