Altra Benevento | “Infopoint autorizzato su area che merita indagini”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di ‘’ in merito agli scavi di Piazza Pacca e all’installazione dell’. Sull’di piazza Cardinale Pacca (piazza Santa Maria) il Ministero della Cultura con decreto n. 98 del 1° marzo 2021 ha apposto il Vincolo di interesse archeologico per l’accertato valore storico. Nella istruttoria si fa riferimento alla presenza del Foro Romano, delle Terme, la chiesa di San Pietro con Convento, le chiese di Santo Spirito, Santa Maria di Costantinopoli, San Giacomo a Foro, Santo Stefano a Foro. Secondo autorevoli egittologi, nell’sorgeva anche il tempio di Iside, probabilmente proprio sotto la chiesa dedicata al protomartire Santo Stefano. Da altre fonti ufficiali risulta che nell’c’era ...

Se ci sono problemi di sicurezza o dinatura, devono essere affrontate dai soggetti pubblici ... nelle scorse ore è rimbalzata l'indiscrezione relativa allo stadio Vigorito di. Nella ......reso possibile da un provvedimento che fa il bene degli anziani più di quello di qualsiasi... Nell'Ottocento nella città difu rinvenuta una statua di Tanonius Marcellinus, console della ...... ricco di elementi ornamentali, sembra di essere catapultati in un'epoca. Ma non crediate: la ... soprattutto a proposito del recente gemellaggio trae Bénévent - l'Abbaye. Le due ...Altra Benevento ha inviato questa mattina una lettera al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di Benevento per segnalare che “anche ieri sera, per l’ennesima volta, l’acqua buonissima del Bifern ...E’ stato inviato questa mattina al Direttore Generale del Ministero della Cultura un esposto di Altra Benevento e dei consiglieri di opposizione del Comune di Benevento per gli scavi archeologi in pia ...